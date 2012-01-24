〔美国股市〕标普500指数结束五日连涨,因业绩好坏不一且希腊磋商遇阻

* Travelers,麦当劳和Verizon令道指承压

* 希腊债务重组磋商遇阻

* 道指收跌0.3%,标普500指数回落0.1%,Nasdaq指数小涨0.1%

路透纽约1月24日电---美国股市周二涨跌互现,标普500指数结束五日连涨收跌,因希腊换债磋商再度遇阻,且一系列蓝筹股的业绩令投资人失望.

希腊更接近可能出现无序违约,因该国债务重组磋商再度遇阻.不过,美国股市对近期希腊事态发展的敏感度有所减弱.

"希腊情势引发担忧,且市场回落,但我认为,希腊问题对市场的影响不及以往,"ING Investment Management的首席市场策略师Doug Cote表示.

公司业绩并未激励买盘.今日公布令人失望业绩的公司包括,Verizon Communications Inc (VZ.N)和Travelers Cos Inc (TRV.N),两者对道指构成最大拖累.

根据汤森路透数据,20%的标普500指数成份股企业已公布财报,其中58%的业绩超过分析师预期,低於之前业绩期同期的水平,之前的均值为70%.

本周是第四季业绩期的高峰期,将有117家标普500企业公布财报.

道琼工业指数.DJI收跌33.07点,或0.26%,至12,675.75点;标准普尔500指数.SPX小跌1.35点,或0.1%,至1,314.65点.Nasdaq指数.IXIC上扬2.47点,或0.09%,至2,786.64点.

Travelers报告的季度获利不及预期,因其从储备中释放的资金少於上年同期,但该公司宣布八年来最大幅度的价格上调.该股劲挫3.8%,报58美元,但分析师已预计到股价会走低,并称其为买入良机.

Verizon的获利较预期低0.01美元,其无线业务因销售苹果(AAPL.O)的iPhone等高端手机的高销售成本而受创.

麦当劳报告12月销售强於预期,但股价仍走低,因投资者担忧其获利超预期可能仅仅是因为与营运无关的收入.

该股收跌2.2%,报98.77美元.Verizon回落1.6%,报37.79美元.

美国联邦公开市场委员会为期两天的会议周二开始举行,周三结束时决策者将开始公布利率预期.美联储希望利率预期将令市场和公众更多地了解其决策过程.

美国总统奥巴马周三0200 GMT将发布国情咨文讲话,预计将宣布有关就业,税收和能源方面的举措.(完)

--编译 母红;审校 张涛

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.............[.LCN] 德法股市报导.................[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI