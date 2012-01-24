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市场报道 | 2012年 1月 25日 星期三 06:23 BJT

〔纽约汇市〕欧元下跌,因希腊债务磋商僵局引发担忧

* 欧元下滑,因希腊重组债务磋商陷入僵局引发担忧

* 标准普尔可能将希腊评级下调至"选择性违约"

* IMF警告欧债危机构成全球性衰退威胁

路透纽约1月24日电---欧元兑美元周二从大约三周高位回落,因希腊债务重组的会谈触礁,令投资者忧虑希腊可能出现无序违约.

希腊民间债权人促请欧洲官员达成希腊债券交换协议,此前欧洲官员拒绝了民间债权人提出的债券交换条件.希腊达成债券交换协议将确保该国在145亿欧元债券在3月到期前得到所需的救助资金.

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