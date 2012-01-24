〔纽约汇市〕欧元下跌,因希腊债务磋商僵局引发担忧

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 欧元下滑,因希腊重组债务磋商陷入僵局引发担忧
* 标准普尔可能将希腊评级下调至"选择性违约"
* IMF警告欧债危机构成全球性衰退威胁
路透纽约1月24日电---欧元兑美元周二从大约三周高位回落,因希腊债务重组的会谈触礁,令投资者忧虑希腊可能出现无序违约.
希腊民间债权人促请欧洲官员达成希腊债券交换协议,此前欧洲官员拒绝了民间债权人提出的债券交换条件.希腊达成债券交换协议将确保该国在145亿欧元债券在3月到期前得到所需的救助资金.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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