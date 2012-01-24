《美股业绩焦点》苹果第一季营收大增73%,高於市场预期

* 股价在财报公布後大涨8%,触及纪录新高

* 业绩全面超过预期,现金接近1,000亿美元

* 苹果2012年志在必得--分析师

路透旧金山1月24日电---美国消费电子公司苹果(AAPL.O)季度业绩优於华尔街预期,因美国消费者青睐iPhone和iPad.苹果股价在财报公布後大涨8%.

这家全球价值最高的科技公司上季业绩罕见地低於预期,如今重振雄风.投资者原来担心,苹果庞大的规模意味着它将进入成长放慢阶段,但最新业绩让投资者感到宽慰.

苹果公布第一季销售了3,704万部iPhone手机和1,543万台iPad平板电脑,是上年同期的两倍,并轻松超过了预期.其现金头寸接近1,000亿美元,用於弥补12月美国预算赤字绰绰有余.

"进入2012年,我预计iPhone、iPod Touch和iPad应该保持良好势头.苹果仍具有一些有利因素,包括开设新的零售店和扩展分销渠道,"Gabelli & Co.的Hendi Susanto表示.

"我认为苹果仍有许多未充分开发的国际市场...苹果远未达到饱和状态."

苹果的共同创始人贾布斯於去年10月去世.苹果包括毛利润率在内的所有业绩指标均高於预期.第一季毛利润率为44.7%.

苹果周二表示,第一季营收锐增73%至463.3亿美元,远高於市场预期.据汤森路透I/B/E/S,华尔街分析师平均预期为389.1亿美元.

苹果在美国的销售情况尤其强劲,美洲地区的营收大增90%.欧洲市场的销售增加55%,尽管该地区的债务危机打击了消费者信心.

苹果股价在公布财报後大涨8%至452美元左右.该股之前在Nasdaq收报420.41美元.苹果股价刚在本月创出427.75美元的纪录高位.