〔美国债市〕长期公债价格下跌,新债标售影响与欧债忧虑相抵

* 美国财政部标售两年期公债,本周990亿美元的新债标售拉开序幕

* 市场等待美联储会议结束时公布FOMC委员的利率预测

* 债市对希腊债务互换谈判遇阻几无反应

路透纽约1月24日电---美国长期公债价格周二小幅走跌,投资者在本周新债标售前打压价格,与全球股市下滑和希腊债务互换谈判遇阻的影响相抵.

美国财政部标售350亿美元两年期公债,为本周三场标售中的首场,本周财政部拟标售的公债总规模达990亿美元.交易商通常会在公债标售前推低债券价格.

随着美联储(FED)开始为期两天的政策会议,投资者保持谨慎,周三联储结束会议时将公布政策声明.

周二的美国两年期公债标售所获需求为平均水平,得标利率0.25%接近市场预期.

"在标售开始前,公债价格走低,其中两年期公债价格温和下跌,不过今日仍表现出彩.自标售结果出来後,公债走势几无变动,"CRT Capital Group的资深公债策略师Ian Lyngen称.

指标10年期美国公债US10YT=RR价格下滑1/32,收益率(殖利率)几近持平於周一收盘水平,报2.06%;30年期公债US30YT=RR价格跌10/32,收益率从周一的3.14%涨至3.15%.

分析师表示,直到美联储会议结果出炉前,债市基本在"维持现状".

周三美联储会议结束後,将公布政策声明,主席贝南克将举行记者会,届时将推行新的做法,即宣布决策者个人的利率预测.

市场人士还预计联储将有可能宣布具体的通胀目标.但没人能猜准联储到底将如何传达这些新信息.

此外,希腊周二紧抓在最後一刻达成债务互换协议的希望,以避免无序违约.此前欧元区官员拒绝民间债权人关於重组希腊债务的条件,令希腊债务互换谈判受挫.

过去一周美国中长期公债收益率上涨,令收益率曲线趋陡,两年期/10年期美债收益率之差周二走阔至182个基点,为12月9日以来最阔水准.

M&N Trading合伙人Anthony Lazzara指出,除了预计欧债危机影响有限外,一些最新证据显示美国经济复苏动能在积聚,或许说明收益率曲线将继续趋陡.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-25/32 (+) 0.239

五年期公债US5YT=RR 99-28/32 (+01/32) 0.901

10年期公债US10YT=RR 99-16/32 (+) 2.058

30年期公债US30YT=RR 99-17/32 (-09/32) 3.149 (完)

--编译 白云;审校 张涛

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