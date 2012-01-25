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亚洲 | 2012年 1月 25日 星期三 08:18 BJT

〔日本股市〕开盘触及三个月高点,苹果业绩抵消希腊问题疑虑

路透东京1月25日电---日本股市日经指数周三开盘触及三个月新高.苹果(AAPL.O)业绩优於预期,抵消了希腊债务谈判遇阻引发的担忧.

日经指数.N225涨0.7%至8,843.44点.东证股价指数.TOPX涨0.6%至761.86点.(完)

--编译 张涛;审校 白云

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