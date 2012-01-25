〔日本股市〕开盘触及三个月高点,苹果业绩抵消希腊问题疑虑

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，因产量料将增加
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
路透东京1月25日电---日本股市日经指数周三开盘触及三个月新高.苹果(AAPL.O)业绩优於预期,抵消了希腊债务谈判遇阻引发的担忧.
日经指数.N225涨0.7%至8,843.44点.东证股价指数.TOPX涨0.6%至761.86点.(完)
--编译 张涛;审校 白云
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指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。