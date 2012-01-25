〔货币市场〕美国国库券标售显示市场恢复常态

欧元区金融：欧洲央行准备调整其公债借出机制，因抵押品供应枯竭
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
路透纽约1月24日电---美国周二的四周期国库券标售进一步显示市场恢复常态.银行间拆借利率下降,希腊债务谈判继续,西班牙以远低於前次标债水准的收益率出售短期公债.
美国四周期国库券标售得标利率为0.020%.此为12月28日以来的首场四周期国库券标售.2个基点的收益率为2011年11月29日以来最高得标利率.
"年底投资者急於避险,两个月中的大半时间该档收益率被推低至零水准,但市场似乎最终恢复了一些常态,"Jefferies & Co.的货币市场分析师Thomas Simons称.
海外市场气氛亦趋於平静,银行间拆借利率下滑,并保持下行态势,因货币市场流动性充裕.
在欧洲央行的扶助措施激励下,投资者周二追捧西班牙短债标售,以远低於前次标债水准的收益率买入西班牙三个月和六个月期公债,对该国减赤计划提供支撑.两档公债得标利率分别为1.285%和1.847%,前者为去年2月以来最低,後者为去年6月以来最低.
欧洲央行去年12月向市场提供近5,000亿欧元三年期贷款,尽管市场现金充裕,银行对央行资金依然很有兴趣.
欧洲银行业者在欧洲央行每周例行资金操作中吸纳1,303亿欧元,高於上周吸收的1,260亿欧元.
三个月欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=降1.3个基点,跌至1.09886%,为去年3月初以来最低.(完)
--编译 白云;审校 张涛
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透柏林2月16日 - 一名亲近德国总理梅克尔的欧洲议会议员周四表示，关于希腊的纾困计画，国际货币基金组织(IMF)是否参与已无关紧要，打破了柏林当局原先的说法；德国先前表示，若IMF撤出希腊纾困，则将中止计画。