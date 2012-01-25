〔货币市场〕美国国库券标售显示市场恢复常态

路透纽约1月24日电---美国周二的四周期国库券标售进一步显示市场恢复常态.银行间拆借利率下降,希腊债务谈判继续,西班牙以远低於前次标债水准的收益率出售短期公债.

美国四周期国库券标售得标利率为0.020%.此为12月28日以来的首场四周期国库券标售.2个基点的收益率为2011年11月29日以来最高得标利率.

"年底投资者急於避险,两个月中的大半时间该档收益率被推低至零水准,但市场似乎最终恢复了一些常态,"Jefferies & Co.的货币市场分析师Thomas Simons称.

海外市场气氛亦趋於平静,银行间拆借利率下滑,并保持下行态势,因货币市场流动性充裕.

在欧洲央行的扶助措施激励下,投资者周二追捧西班牙短债标售,以远低於前次标债水准的收益率买入西班牙三个月和六个月期公债,对该国减赤计划提供支撑.两档公债得标利率分别为1.285%和1.847%,前者为去年2月以来最低,後者为去年6月以来最低.

欧洲央行去年12月向市场提供近5,000亿欧元三年期贷款,尽管市场现金充裕,银行对央行资金依然很有兴趣.

欧洲银行业者在欧洲央行每周例行资金操作中吸纳1,303亿欧元,高於上周吸收的1,260亿欧元.

三个月欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=降1.3个基点,跌至1.09886%,为去年3月初以来最低.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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