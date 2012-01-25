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亚洲 | 2012年 1月 25日 星期三 09:08 BJT

〔全球金市〕现货金价格持稳,市场等待美联储政策会议结果

路透新加坡1月25日电---现货金周三在亚洲市场持稳,昨日追随欧元跌势走低.由於投资者在等待美联储(FED)政策会议结果,金价可能限於区间波动.

0022GMT,现货金XAU=大致持平於每盎司1,665.59美元.周一曾升至1,681.16美元的六周高位.

2月美国期金GCcv1涨1.4美元,报每盎司1,665.9美元.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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