〔全球金市〕现货金价格持稳,市场等待美联储政策会议结果

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，因产量料将增加
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
路透新加坡1月25日电---现货金周三在亚洲市场持稳,昨日追随欧元跌势走低.由於投资者在等待美联储(FED)政策会议结果,金价可能限於区间波动.
0022GMT,现货金XAU=大致持平於每盎司1,665.59美元.周一曾升至1,681.16美元的六周高位.
2月美国期金GCcv1涨1.4美元,报每盎司1,665.9美元.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。