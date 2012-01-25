〔全球经济〕IMF调降全球成长预估,称欧洲构成全球衰退威胁(更新版)

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路透华盛顿1月24日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,欧洲债务危机可能把全球经济拖入衰退,急需建立更强大的防火墙来阻止危害扩散.

IMF把2012年全球经济成长预估从三个月前的4%调降至3.3%,并警告称,如果欧洲放任危机持续更长时间,全球经济成长可能降到1.3%.IMF预测2013年全球经济成长3.9%.

"危险集中在欧洲,但世界其它地区受到的影响越来越大,"IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在记者会上表示,"还存在一个更大的危险,即如果欧洲危机加剧,全球可能陷入另一场衰退."

"如果对策适当,可以避免最坏情形,经济可以重新走上复苏轨道,"他说,"能够采取这些措施,而且必须采取,尽快采取."

IMF呼吁欧元区迅速采取行动.IMF预测今年欧元欧经济可能萎缩0.5%.

"最急迫的政策挑战是恢复信心和结束欧元区危机.为此,可以支持经济成长,同时继续进行调整,遏制去杠杆化,并提供更多的流动性和货币宽松,"IMF在其最新的全球经济展望报告中指出.

布兰查德等高级IMF官员反复强调,欧洲必须增强其救援基金以赢得市场信心和降低公债的收益率(殖利率),使得西班牙和意大利等国能够以负担得起的利率借入资金.

IMF仍预期2012上美国经济成长1.8%,但指出,如果欧洲问题加剧,增加支出的效果将被抵消.

IMF把日本经济成长预估从9月时的2.3%降至1.7%,并敦促日本更加积极地削减债务和实施消费税调整.

IMF表示,2012和2013年发达经济体预计平均成长1.5%,不足以拉低居高不下的失业率.

IMF预测今年发展中经济体增速从去年的6.2%放缓至5.4%,并远低於9月预测的6.1%.IMF呼吁这些经济体把政策重点放在促进经济成长方面.

IMF把2012年中国经济成长率预估从9.0%降至8.2%.预计2013年回升到8.8%.

IMF表示,2012年全球原油价格跌幅可能较小,尽管全球经济成长放缓.其基本预测基本与9月相同,当时的预测是每桶100美元.

IMF预测,非原油大宗商品价格今年可能下跌14%.对於多数商品来说,价格都面临下跌风险.(完)