〔东京汇市〕短线炒家将日圆/美元推至一个月低位,借力日本贸易数据

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，因产量料将增加
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
* 美元和欧元兑日圆涨至一个月高位
* 短线交易商抛售日圆,因日本去年录得贸易逆差,为1980年以来首见
* 澳元上涨,受优於预期的通胀数据支撑
路透东京1月25日电---日圆兑美元和欧元周三跌至一个月低点,因短线炒家利用日本贸易数据,对日圆进行获利了结.日本去年贸易录得逆差,为1980年来首见.
不过,东京出口商在本地定盘前表现出强劲美元卖兴,限制了日圆下档.周二日圆录得自去年10月日本当局干预汇市以来的最大单日跌幅.
日本财务省数据周三显示,日本2011年录得贸易逆差,为31年来首次.去年的地震和海啸,以及全球需求疲弱及日圆升值,均打击日本出口.[ID:nCN1352528]
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。