〔东京汇市〕短线炒家将日圆/美元推至一个月低位,借力日本贸易数据

* 美元和欧元兑日圆涨至一个月高位

* 短线交易商抛售日圆,因日本去年录得贸易逆差,为1980年以来首见

* 澳元上涨,受优於预期的通胀数据支撑

路透东京1月25日电---日圆兑美元和欧元周三跌至一个月低点,因短线炒家利用日本贸易数据,对日圆进行获利了结.日本去年贸易录得逆差,为1980年来首见.

不过,东京出口商在本地定盘前表现出强劲美元卖兴,限制了日圆下档.周二日圆录得自去年10月日本当局干预汇市以来的最大单日跌幅.

日本财务省数据周三显示,日本2011年录得贸易逆差,为31年来首次.去年的地震和海啸,以及全球需求疲弱及日圆升值,均打击日本出口.[ID:nCN1352528]