〔澳新汇市〕澳元兑美元和日圆接近数月高点,新西兰元持稳

路透惠灵顿/悉尼1月25日电---澳元兑美元和日圆周三接近数月高点,未受澳洲公布的温和通胀数据影响,该数据为澳洲最早在下月降息铺平道路.

澳元/美元AUD=D4涨至1.0516美元,上日纽约尾盘报1.0473美元.澳洲公布的核心通胀数据高於澳元空头的预期,促成一波轧空操作.

交易商称,投机客原本预期澳洲基础通胀将很低,但当官方公布通胀率为2.6%[ID:nCN1352552],高於预估的2.4%时,让他们措手不及.

多数分析师预期,澳洲央行将在2月7日政策会议上降息至4%,部分原因在於澳元币值很强劲损及从制造业到旅游业等很多国内经济领域.

澳元/日圆AUDJPY=涨0.5%至81.83日圆.澳元曾触及82.08日圆的高点,为去年11月初以来最高位,此前200日移动均线切入位81.54上方的停止单被触发.

新西兰元/美元NZD=D4持稳在0.8100美元附近.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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