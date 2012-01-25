〔日本股市〕日经指数录得三个月收盘新高,受出口股涨势提振

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，因产量料将增加
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
路透东京1月25日电---日本股市日经指数.N225周三刷新三个月收盘高位,受丰田汽车(7203.T)和佳能(7751.T)等出口类股上涨的提振.此前数据显示日本录得1980年以来的首次年度贸易逆差,带动日圆走弱.
日经指数收高1.1%至8,883.69点,东证股价指数.TOPX上涨1.3%至767.40点.(完)
--编译 王洋;审校 张明钧
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指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。