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亚洲 | 2012年 1月 25日 星期三 14:16 BJT

〔日本股市〕日经指数录得三个月收盘新高,受出口股涨势提振

路透东京1月25日电---日本股市日经指数.N225周三刷新三个月收盘高位,受丰田汽车(7203.T)和佳能(7751.T)等出口类股上涨的提振.此前数据显示日本录得1980年以来的首次年度贸易逆差,带动日圆走弱.

日经指数收高1.1%至8,883.69点,东证股价指数.TOPX上涨1.3%至767.40点.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

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