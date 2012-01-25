〔韩国股市〕回吐稍早涨幅几乎以平盘告收,一度触及六个月盘中高位

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，因产量料将增加
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
路透首尔1月25日电---韩国股市周三回吐稍早录得的强劲涨幅,几乎收於平盘,因尽管来自海外的买盘持续涌现,但散户和机构投资者对近期的涨势了结获利.
保险股涨势居前,其中三星火灾海上保险(000810.KS)飙升4.67%,而LIG Insurance(002550.KS)则上涨1.88%.
综合股价指数.KS11小升0.12%,收报1,952.23点,之前触及六个月盘中高位1,973.35点.(完)
--编译 王洋;审校 张明钧
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东南亚股市[.SOCN]
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。