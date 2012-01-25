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亚洲 | 2012年 1月 25日 星期三 14:26 BJT

〔韩国股市〕回吐稍早涨幅几乎以平盘告收,一度触及六个月盘中高位

路透首尔1月25日电---韩国股市周三回吐稍早录得的强劲涨幅,几乎收於平盘,因尽管来自海外的买盘持续涌现,但散户和机构投资者对近期的涨势了结获利.

保险股涨势居前,其中三星火灾海上保险(000810.KS)飙升4.67%,而LIG Insurance(002550.KS)则上涨1.88%.

综合股价指数.KS11小升0.12%,收报1,952.23点,之前触及六个月盘中高位1,973.35点.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

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