〔全球金市〕现货金价格小升,受益於珠宝商的买盘

路透新加坡1月25日电---现货金周三在盘初一度下跌後走坚,受亚洲珠宝商买盘的提振,但金价陷入窄幅区间内,因投资者等待今日稍後的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果.此次会议料使美元承压.

FED将会祭出宣告决策官员利率预估的新措施.据一项路透调查,此次会议料发出一直到2014年利率都将保持在零附近的信号.若果真如如此,将对美元构成压力,从而提振黄金的避险魅力.

0637GMT,现货金XAU=上涨2.29美元至每盎司1,667.89美元,脱离在约1,664美元的盘中低点.周一曾升至1,681.16美元的六周高位.

一位在新加坡的交易员说:"我不太确定是不是印度,但印尼在买入...昨日泰国卖出,但昨晚他们又买回."

2月美国期金GCcv1涨3.5美元,报每盎司1,668.0美元.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

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