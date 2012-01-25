〔全球金市〕现货金价格小升,受益於珠宝商的买盘

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，因产量料将增加
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
路透新加坡1月25日电---现货金周三在盘初一度下跌後走坚,受亚洲珠宝商买盘的提振,但金价陷入窄幅区间内,因投资者等待今日稍後的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果.此次会议料使美元承压.
FED将会祭出宣告决策官员利率预估的新措施.据一项路透调查,此次会议料发出一直到2014年利率都将保持在零附近的信号.若果真如如此,将对美元构成压力,从而提振黄金的避险魅力.
0637GMT,现货金XAU=上涨2.29美元至每盎司1,667.89美元,脱离在约1,664美元的盘中低点.周一曾升至1,681.16美元的六周高位.
一位在新加坡的交易员说:"我不太确定是不是印度,但印尼在买入...昨日泰国卖出,但昨晚他们又买回."
2月美国期金GCcv1涨3.5美元,报每盎司1,668.0美元.(完)
--编译 王洋;审校 张明钧
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指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。