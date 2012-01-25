〔东京汇市〕日圆跌至一个月低点,数据显示日本录得逾30年首次贸易逆差

* 美元和欧元兑日圆涨至一个月高位

* 宏观基金被发现卖出美元/日圆,因日本录得1980年以来的首次年度贸易逆差

* 11月29日高位和200日移动均线在78.30-35区域构成强大阻力

* 澳元上涨,受优於预期的通胀数据支撑

路透东京1月25日电---日圆兑美元和欧元周三跌至一个月低点,因短线炒家利用日本贸易数据,对日圆进行获利了结.日本去年贸易录得逆差,为1980年来首见.

在投机客解除日圆多头仓位的支持下,日圆卖盘加速,模型基金和宏观基金也被发现在抛出日圆.

不过,东京出口商在78日圆稍下方表现出的强劲美元卖兴,限制了日圆下档.周二日圆录得自去年10月日本当局干预汇市以来的最大单日跌幅.

日本财务省数据周三显示,日本2011年录得贸易逆差,为逾30年来首次.去年的地震和海啸,以及全球需求疲弱及日圆升值,均打击日本出口.[ID:nCN1352528]

法国兴业银行驻东京的首席经济分析师Takuji Okubo对贸易数据能否持久影响日圆走势表示怀疑.

"日本经常帐余额仍为盈余,来自日本所持庞大海外资产的收入,包括直接投资和证券投资收入,足以抵消贸易逆差.此外,对日圆而言,资本流动比贸易状况远远更重要,"Okubo说.