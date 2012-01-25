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债券 | 2012年 1月 25日 星期三 15:57 BJT

〔欧元债市〕德债持稳,乐观经济数据被希腊不确定性所抵消

路透伦敦1月25日电---德债期货周三持稳,上市公司业绩不错且经济前景改善,但希腊债务重组谈判仍面临不确定性,市场在这两个相对立的因素间进行权衡.

德国公债期货FGBLc1上涨4个跳动点至137.34,欧洲股市料高开,之前亚洲股市在苹果(AAPL.O)亮丽业绩带动下走强.

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