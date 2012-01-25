〔欧元债市〕德债持稳,乐观经济数据被希腊不确定性所抵消

欧洲政经：德国一欧洲议会议员称，IMF是否参与希腊纾困已无关紧要

路透柏林2月16日 - 一名亲近德国总理梅克尔的欧洲议会议员周四表示，关于希腊的纾困计画，国际货币基金组织(IMF)是否参与已无关紧要，打破了柏林当局原先的说法；德国先前表示，若IMF撤出希腊纾困，则将中止计画。