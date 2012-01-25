〔表格〕德国1月Ifo企业景气判断指数为108.3,连续第三个月上升

标题新闻：伊拉克南部2月上半月原油日均出口量为324万桶，低于1月的328万和12月的351万－消息
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路透1月25日电---德国经济智库Ifo周三公布的调查显示:
* 德国1月Ifo企业景气判断指数为108.3,路透调查预估为107.5
* 德国1月Ifo企业现况指数为116.3(预估为116.8),企业预期指数为100.9(预估为98.9)
以下为详细数据:
德国 2012年1月 2011年12月 2011年1月
企业景气 108.3 (107.3) 114.0
企业现况 116.3 116.7 117.5
企业预期 100.9 (98.6) 110.6 (完)
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--编译 王洋;审校 张明钧
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欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。