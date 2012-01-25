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货币新闻 | 2012年 1月 25日 星期三 17:25 BJT

〔表格〕德国1月Ifo企业景气判断指数为108.3,连续第三个月上升

路透1月25日电---德国经济智库Ifo周三公布的调查显示:

* 德国1月Ifo企业景气判断指数为108.3,路透调查预估为107.5

* 德国1月Ifo企业现况指数为116.3(预估为116.8),企业预期指数为100.9(预估为98.9)

以下为详细数据:

德国 2012年1月 2011年12月 2011年1月

企业景气 108.3 (107.3) 114.0

企业现况 116.3 116.7 117.5

企业预期 100.9 (98.6) 110.6 (完)

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--编译 王洋;审校 张明钧

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