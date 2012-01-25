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货币新闻 | 2012年 1月 25日 星期三 17:52 BJT

〔表格〕英国第四季GDP初值为较前季下滑0.2%,较上年同期增长0.8%

路透伦敦1月25日电---英国国家统计局周三公布数据显示,英国第四季GDP初值为较前季下滑0.2%,较上年同期增长0.8%(市场预估分别为下滑0.1%和成长0.8%).2011年全年英国GDP为成长0.9%.

实质GDP数值如下(经季节调整,基期为2006年,括号内上季数据):

2011年第四季 2011年第三季

较前季% -0.2* 0.6

较上年同期% 0.8 0.5

较前季(%) 较上年同期(%)

GDP市场预估 -0.1 0.8

具体产出数据

第四季较前季(%) 第三季较前季(%) 第四季较上年同期(%)

农林渔业 0.1 (0.5) 11.5

工业生产

矿业/采掘(含石油) -1.1 (-0.2) -13.2

制造业 -0.9** (0.1) 持平

电力,燃气及供水 -4.1 (2.2) -8.3

工业生产总计 -1.2 (0.2) -2.6

建筑业 -0.5 (0.3) 1.3

服务业

物流,旅店,餐饮 -0.5 (0.2) 0.7

交通通讯 -0.1 (0.3) -0.1

商业,服务和金融 持平 (1.2) 2.1

政府及其它服务 0.4 (0.6) 2.5

服务业总计 持平*** (0.7) 1.7

* 2010年第四季以来最大较前季跌幅

** 2009年第三季以来制造业产出最大降幅,该降幅拖累整体GDP的幅度达0.1个百分点

*** 2010年第四季以来服务业产出最大降幅

--编译 王洋;审校 张明钧

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