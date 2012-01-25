〔表格〕英国第四季GDP初值为较前季下滑0.2%,较上年同期增长0.8%

标题新闻：伊拉克南部2月上半月原油日均出口量为324万桶，低于1月的328万和12月的351万－消息
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路透伦敦1月25日电---英国国家统计局周三公布数据显示,英国第四季GDP初值为较前季下滑0.2%,较上年同期增长0.8%(市场预估分别为下滑0.1%和成长0.8%).2011年全年英国GDP为成长0.9%.
实质GDP数值如下(经季节调整,基期为2006年,括号内上季数据):
2011年第四季 2011年第三季
较前季% -0.2* 0.6
较上年同期% 0.8 0.5
较前季(%) 较上年同期(%)
GDP市场预估 -0.1 0.8
具体产出数据
第四季较前季(%) 第三季较前季(%) 第四季较上年同期(%)
农林渔业 0.1 (0.5) 11.5
工业生产
矿业/采掘(含石油) -1.1 (-0.2) -13.2
制造业 -0.9** (0.1) 持平
电力,燃气及供水 -4.1 (2.2) -8.3
工业生产总计 -1.2 (0.2) -2.6
建筑业 -0.5 (0.3) 1.3
服务业
物流,旅店,餐饮 -0.5 (0.2) 0.7
交通通讯 -0.1 (0.3) -0.1
商业,服务和金融 持平 (1.2) 2.1
政府及其它服务 0.4 (0.6) 2.5
服务业总计 持平*** (0.7) 1.7
* 2010年第四季以来最大较前季跌幅
** 2009年第三季以来制造业产出最大降幅,该降幅拖累整体GDP的幅度达0.1个百分点
*** 2010年第四季以来服务业产出最大降幅
--编译 王洋;审校 张明钧
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欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。