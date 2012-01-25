版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 25日 星期三 19:10 BJT

〔表格〕英国1月总工业订单差值为负16,预估为负20

路透伦敦1月25日电---英国工业联盟(CBI)周三公布,1月总工业订单差值为负16,市场预估为负20.

月度趋势 1月 12月 11月 10月 9月 8月

总订单 -16 -23 -19 -18 -9 +1

出口订单 -26 -32 -31 -14 -12 0

制成品库存 +14 +16 +16 +21 +21 +14

产出预期 +15* -8 -8 -11 +9 +13

国内价格预期 +13 +7 +2 +1 +13 +9

* 产出预期为2011年5月以来最高

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 王洋;审校 张明钧

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐