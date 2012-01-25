〔表格〕英国1月总工业订单差值为负16,预估为负20

标题新闻：伊拉克南部2月上半月原油日均出口量为324万桶，低于1月的328万和12月的351万－消息
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路透伦敦1月25日电---英国工业联盟(CBI)周三公布,1月总工业订单差值为负16,市场预估为负20.
月度趋势 1月 12月 11月 10月 9月 8月
总订单 -16 -23 -19 -18 -9 +1
出口订单 -26 -32 -31 -14 -12 0
制成品库存 +14 +16 +16 +21 +21 +14
产出预期 +15* -8 -8 -11 +9 +13
国内价格预期 +13 +7 +2 +1 +13 +9
* 产出预期为2011年5月以来最高
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--编译 王洋;审校 张明钧
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欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。