〔美国数据〕1月20日止当周抵押贷款申请回落,受利率上升拖累--MBA

欧元区金融：欧洲央行准备调整其公债借出机制，因抵押品供应枯竭
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
路透1月25日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,美国上周抵押贷款申请回落,回吐一部分前周经历的巨大涨幅,因利率上升.
截至1月20日当周,经季节调整後的美国房屋抵押贷款申请指数下跌5.0%至775.6.
经季节调整再融资指数则下滑5.2%至4,265.3,购屋贷款指数则下滑5.4%至184.8.
再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的82.2%降至81.3%.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.11%,较前一周的4.06%上升5个基点.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 王洋; 审校 张明钧
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路透柏林2月16日 - 一名亲近德国总理梅克尔的欧洲议会议员周四表示，关于希腊的纾困计画，国际货币基金组织(IMF)是否参与已无关紧要，打破了柏林当局原先的说法；德国先前表示，若IMF撤出希腊纾困，则将中止计画。