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债券 | 2012年 1月 25日 星期三 20:14 BJT

〔美国数据〕1月20日止当周抵押贷款申请回落,受利率上升拖累--MBA

路透1月25日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,美国上周抵押贷款申请回落,回吐一部分前周经历的巨大涨幅,因利率上升.

截至1月20日当周,经季节调整後的美国房屋抵押贷款申请指数下跌5.0%至775.6.

经季节调整再融资指数则下滑5.2%至4,265.3,购屋贷款指数则下滑5.4%至184.8.

再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的82.2%降至81.3%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.11%,较前一周的4.06%上升5个基点.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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--编译 王洋; 审校 张明钧

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