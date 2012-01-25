〔伦敦美债〕公债价格上涨,受希腊违约担忧提振

路透伦敦1月25日电---美国公债价格周三在欧洲市场上涨,因对於希腊发生失序违约的担心影响了股票等较高风险资产的需求,引燃又一波避险需求.

市场担心欧洲央行(ECB)或不得不减记手中的希腊债券,这将削弱其帮助意大利、西班牙等更大经济体免于陷入危机的能力.这种担忧抵消了德国利好经济数据的影响.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,若民间债权人减计的幅度不足以令希腊政府的债务处於可持续的状态,那麽公部门债权人或需要参与债务重组的协商.[ID:nCT0430582]