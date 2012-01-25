〔伦敦美债〕公债价格上涨,受希腊违约担忧提振

欧元区金融：欧洲央行准备调整其公债借出机制，因抵押品供应枯竭
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
路透伦敦1月25日电---美国公债价格周三在欧洲市场上涨,因对於希腊发生失序违约的担心影响了股票等较高风险资产的需求,引燃又一波避险需求.
市场担心欧洲央行(ECB)或不得不减记手中的希腊债券,这将削弱其帮助意大利、西班牙等更大经济体免于陷入危机的能力.这种担忧抵消了德国利好经济数据的影响.
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,若民间债权人减计的幅度不足以令希腊政府的债务处於可持续的状态,那麽公部门债权人或需要参与债务重组的协商.[ID:nCT0430582]
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透柏林2月16日 - 一名亲近德国总理梅克尔的欧洲议会议员周四表示，关于希腊的纾困计画，国际货币基金组织(IMF)是否参与已无关紧要，打破了柏林当局原先的说法；德国先前表示，若IMF撤出希腊纾困，则将中止计画。