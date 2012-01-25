〔美股业绩〕波音第四季净利升至14亿美元,受益於商用机交付量增加

标题新闻：ESM总裁称希腊必须下定决心落实同国际金主达成的改革协议，以重获民间投资者的信任
欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月25日电---美国飞机制造商波音(BA.N)周三宣布,其季度获利上升,受益於商用飞机交付量增加.
波音第四季净利为14亿美元,每股盈余(EPS)为1.84美元,分别高於上年同期的12亿美元和1.56美元.
波音表示,当季营收升至196亿美元,高於上年同期的166亿美元.
商用飞机部门的营收增长31%至107亿美元,而防务、宇航和安全业务部门的营收则增长4%至85亿美元.
波音表示,预计2012年EPS介於4.05-4.25美元之间,营收在780-800亿美元之间.(完)
--编译 王洋;审校 张明钧
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路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
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