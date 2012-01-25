〔美股业绩〕波音第四季净利升至14亿美元,受益於商用机交付量增加

波音第四季净利为14亿美元,每股盈余(EPS)为1.84美元,分别高於上年同期的12亿美元和1.56美元.

商用飞机部门的营收增长31%至107亿美元,而防务、宇航和安全业务部门的营收则增长4%至85亿美元.