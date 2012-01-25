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市场报道 | 2012年 1月 25日 星期三 20:59 BJT

〔美股业绩〕波音第四季净利升至14亿美元,受益於商用机交付量增加

路透1月25日电---美国飞机制造商波音(BA.N)周三宣布,其季度获利上升,受益於商用飞机交付量增加.

波音第四季净利为14亿美元,每股盈余(EPS)为1.84美元,分别高於上年同期的12亿美元和1.56美元.

波音表示,当季营收升至196亿美元,高於上年同期的166亿美元.

商用飞机部门的营收增长31%至107亿美元,而防务、宇航和安全业务部门的营收则增长4%至85亿美元.

波音表示,预计2012年EPS介於4.05-4.25美元之间,营收在780-800亿美元之间.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

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