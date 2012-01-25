〔美股业绩〕康菲石油国际第四季获利超预期,受益於油价坚挺

标题新闻：ESM总裁称希腊必须下定决心落实同国际金主达成的改革协议，以重获民间投资者的信任
欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月25日电---美国康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)公布的季度获利超过华尔街预期,因油价坚挺抵消了炼油业务低迷的影响.
康菲石油国际周三公布的第四季获利升至34亿美元,合每股盈余(EPS)为2.56美元.上年同期获利为20亿美元,合EPS为1.39美元.
扣除一次性项目,季度EPS为2.02美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师预估为1.76美元.
作为美国第三大石油公司,康菲石油国际一直在出售资产以降低债务,预计其将在第二季剥离炼油业务.
该公司第四季油气产量为每日160万桶油当量(BOE).(完)
--编译 王洋;审校 张明钧
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路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
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