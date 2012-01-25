〔美股业绩〕康菲石油国际第四季获利超预期,受益於油价坚挺

路透1月25日电---美国康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)公布的季度获利超过华尔街预期,因油价坚挺抵消了炼油业务低迷的影响.

康菲石油国际周三公布的第四季获利升至34亿美元,合每股盈余(EPS)为2.56美元.上年同期获利为20亿美元,合EPS为1.39美元.

扣除一次性项目,季度EPS为2.02美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师预估为1.76美元.

作为美国第三大石油公司,康菲石油国际一直在出售资产以降低债务,预计其将在第二季剥离炼油业务.

该公司第四季油气产量为每日160万桶油当量(BOE).(完)