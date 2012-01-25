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市场报道 | 2012年 1月 25日 星期三 22:45 BJT

〔美国股市〕道指和标普500指数开低,苹果提振Nasdaq指数上扬

路透纽约1月25日电---美国股市周三开盘涨跌互现,道指和标普500指数开低,因市场仍未摆脱在去年年底以来大涨後的疲态,但苹果(AAPL.O)强於预期的业绩推高Nasdaq指数.

道琼工业指数.DJI跌42.92点,或0.34%,至12,632.83点.标准普尔500指数.SPX挫2.18点,或0.17%,至1,312.47点,Nasdaq指数.IXIC升13.41点或0.48%,至2,800.05点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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