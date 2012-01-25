〔美国股市〕道指和标普500指数开低,苹果提振Nasdaq指数上扬

标题新闻：ESM总裁称希腊必须下定决心落实同国际金主达成的改革协议，以重获民间投资者的信任
欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约1月25日电---美国股市周三开盘涨跌互现,道指和标普500指数开低,因市场仍未摆脱在去年年底以来大涨後的疲态,但苹果(AAPL.O)强於预期的业绩推高Nasdaq指数.
道琼工业指数.DJI跌42.92点,或0.34%,至12,632.83点.标准普尔500指数.SPX挫2.18点,或0.17%,至1,312.47点,Nasdaq指数.IXIC升13.41点或0.48%,至2,800.05点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
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