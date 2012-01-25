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货币新闻 | 2012年 1月 25日 星期三 23:10 BJT

〔表格〕美国12月成屋待完成销售指数较上月下跌3.5%,预估为下跌1.0%

路透1月25日电---全美不动产协会(NAR)周三公布,美国12月成屋待完成销售指数较上月下跌3.5%,至96.6,预估为下跌1.0%.

美国12月成屋待完成销售同比大幅增长5.6%.

12月 11月 前值 10年12月

指数 96.6 100.1 100.1 91.5

12月 11月 前值 11年12月/10年12月

变动(%) -3.5 7.3 7.3 5.6

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--编译 利棣儿;审校 母红

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