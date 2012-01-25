〔表格〕美国12月成屋待完成销售指数较上月下跌3.5%,预估为下跌1.0%

标题新闻：伊拉克南部2月上半月原油日均出口量为324万桶，低于1月的328万和12月的351万－消息
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路透1月25日电---全美不动产协会(NAR)周三公布,美国12月成屋待完成销售指数较上月下跌3.5%,至96.6,预估为下跌1.0%.
美国12月成屋待完成销售同比大幅增长5.6%.
12月 11月 前值 10年12月
指数 96.6 100.1 100.1 91.5
12月 11月 前值 11年12月/10年12月
变动(%) -3.5 7.3 7.3 5.6
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--编译 利棣儿;审校 母红
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欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。