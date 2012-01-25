〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

欧元区金融：欧洲央行准备调整其公债借出机制，因抵押品供应枯竭

路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。