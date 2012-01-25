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市场报道 | 2012年 1月 25日 星期三 23:52 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透1月25日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

01/20/12 较上周 较上年 01/20/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 337.4 7.3 -5.4 334.8 3.6 -5.8

馏分油 142.9 -2.5 -19.5 145.5 -2.5 -20.1

汽油 224.7 -0.6 -7.9 227.1 -0.4 -2.9

取暖油 33.2 -0.9 -11.0 32.1 -1.2 -9.9

新配方(RFG)汽油 0.3 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1

煤油型航空燃料 41.4 -0.9 -0.1 41.4 -0.9 -1.4

原油日加工量 14.1 -0.2 0.5 14.3 -0.3 0.2

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加80万桶,汽油库存增加190万桶,馏分油库存持平.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 母红

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