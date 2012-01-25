〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

标题新闻：ESM总裁称希腊必须下定决心落实同国际金主达成的改革协议，以重获民间投资者的信任
欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月25日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
01/20/12 较上周 较上年 01/20/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 337.4 7.3 -5.4 334.8 3.6 -5.8
馏分油 142.9 -2.5 -19.5 145.5 -2.5 -20.1
汽油 224.7 -0.6 -7.9 227.1 -0.4 -2.9
取暖油 33.2 -0.9 -11.0 32.1 -1.2 -9.9
新配方(RFG)汽油 0.3 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1
煤油型航空燃料 41.4 -0.9 -0.1 41.4 -0.9 -1.4
原油日加工量 14.1 -0.2 0.5 14.3 -0.3 0.2
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加80万桶,汽油库存增加190万桶,馏分油库存持平.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 母红
欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
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