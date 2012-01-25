〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.899%,投标倍数为3.17

欧元区金融：欧洲央行准备调整其公债借出机制，因抵押品供应枯竭
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
路透华盛顿1月25日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.899%
中值 0.858%
低值 0.800%
价格/得标
价格 99.882914
高值得标比率 55.78%
投标倍数 3.17
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,052,300
总投标 110,912,436,300
竞争性投标得标 34,963,616,000
非竞争性投标得标 36,436,300
FED附加 658,621,000
初级市场交易商投标 75,926,000,000
初级市场交易商得标 14,514,570,000
直接投标 14,635,000,000
直接投标得标 5,278,156,000
间接投标 20,315,000,000
间接投标得标 15,170,890,000
发行细节
发行日 2012/01/31
到期日 2017/12/31
CUSIP码 912828SC5
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 母红
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透柏林2月16日 - 一名亲近德国总理梅克尔的欧洲议会议员周四表示，关于希腊的纾困计画，国际货币基金组织(IMF)是否参与已无关紧要，打破了柏林当局原先的说法；德国先前表示，若IMF撤出希腊纾困，则将中止计画。