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债券 | 2012年 1月 26日 星期四 00:40 BJT

〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.899%,投标倍数为3.17

路透华盛顿1月25日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.899%

中值 0.858%

低值 0.800%

价格/得标

价格 99.882914

高值得标比率 55.78%

投标倍数 3.17

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,052,300

总投标 110,912,436,300

竞争性投标得标 34,963,616,000

非竞争性投标得标 36,436,300

FED附加 658,621,000

初级市场交易商投标 75,926,000,000

初级市场交易商得标 14,514,570,000

直接投标 14,635,000,000

直接投标得标 5,278,156,000

间接投标 20,315,000,000

间接投标得标 15,170,890,000

发行细节

发行日 2012/01/31

到期日 2017/12/31

CUSIP码 912828SC5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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