〔美国FED〕美联储称至少在2014年底前不会升息

标题新闻：伊拉克南部2月上半月原油日均出口量为324万桶，低于1月的328万和12月的351万－消息
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路透华盛顿1月25日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三表示,至少在2014年底之前不会升息,以支持迟滞的经济复苏,远晚于投资者的预期.
美联储保持联邦基金利率在0-0.25%不变.
在政策会议结束後发布的声明中,美联储对经济前景的预期没有出现重大调整,称经济温和扩张.美联储称,失业率仍然高企,料通胀仍将保持在与物价稳定相一致的水平.
美联储指出,企业投资放缓,对企业投资的评估不及12月声明.
美联储在声明中表示,经济状况"可能为在至少2014年底之前保持联邦基金利率在异常低位提供了保证".
里奇蒙联储总裁拉克尔对上述决定持反对意见.他倾向於声明中不提及保持超低利率的具体时间.
美联储周三稍晚将开始发布对指标联邦基金利率走向的预期.具体的发布时间为1900 GMT.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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