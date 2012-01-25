〔英国债市〕英债因经济萎缩上扬,量化宽松疑虑令长期英债承压

路透伦敦1月25日电---英债期货周三攀升,之前公布的数据显示英国经济第四季萎缩,但较长期英债未能上扬,因部分投资者削减对英国央行进一步刺激举措规模的预期.

英国国家统计局称,该国经济第四季萎缩0.2%,萎缩幅度略高於经济学家的预期.

策略师称,在数据公布前,英债市场基本消化了GDP数据为负的预期.

3月英债期货FLGH2收高25个跳动点,报115.32,表现不及可比德债期货27个跳动点.

现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR回落2个基点,报2.17%,与可比德债收益率差扩阔3个基点,至20个基点.

与之相对照,30年期英债GB30YT=RR收益率持稳在3.15%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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