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市场报道 | 2012年 1月 26日 星期四 01:56 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元走低,受累于GDP数据疲弱和量化宽松前景

路透伦敦1月25日电---英镑兑美元周三走软,受累于数据显示英国经济第四季萎缩,以及市场担忧英国央行将进一步放宽政策.

英国第四季经济萎缩0.2%,不及分析师回落0.1%的一致预期.2011年全年英国经济仅成长0.9%,不及2010年扩张幅度的一半.

数据巩固了英国央行将进一步实施量化宽松政策的预期.央行在上次会议记录中指出,"可能"进一步购买资产.

英镑兑美元GBP=D4尾盘下跌0.3%至1.5573美元,较隔夜创下的三周高位1.5629下滑.

英镑兑普跌的欧元上扬,因市场担忧,作为希腊债务重组交易的一部分,欧洲央行将被迫减计其所持希腊公债的价值.

对希腊问题的担忧拖累欧元兑英镑EURGBP=D4逆转稍早涨势,尾盘回落0.15%至0.8330英镑.(完)

--编译 母红,审校 利棣儿

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