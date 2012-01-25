〔欧洲汇市〕英镑兑美元走低,受累于GDP数据疲弱和量化宽松前景

标题新闻：ESM总裁称希腊必须下定决心落实同国际金主达成的改革协议，以重获民间投资者的信任
欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月25日电---英镑兑美元周三走软,受累于数据显示英国经济第四季萎缩,以及市场担忧英国央行将进一步放宽政策.
英国第四季经济萎缩0.2%,不及分析师回落0.1%的一致预期.2011年全年英国经济仅成长0.9%,不及2010年扩张幅度的一半.
数据巩固了英国央行将进一步实施量化宽松政策的预期.央行在上次会议记录中指出,"可能"进一步购买资产.
英镑兑美元GBP=D4尾盘下跌0.3%至1.5573美元,较隔夜创下的三周高位1.5629下滑.
英镑兑普跌的欧元上扬,因市场担忧,作为希腊债务重组交易的一部分,欧洲央行将被迫减计其所持希腊公债的价值.
对希腊问题的担忧拖累欧元兑英镑EURGBP=D4逆转稍早涨势,尾盘回落0.15%至0.8330英镑.(完)
--编译 母红,审校 利棣儿
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路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
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