〔欧洲股市〕下跌至一周最低收位,因忧虑希腊及企业业绩

路透伦敦1月25日电---欧洲股市周三下跌至一周最低收位,因担心希腊债券交换磋商的结果,同时企业业绩疲弱也是打压股市的主要因素,此前爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)公布的业绩低於预期.

投资人担心希腊和其民间债权人无法达成债券交换协议.该协议是希腊避免违约的必需条件,若希腊违约,将造成金融市场大混乱.

有关企业获利疲弱的消息也提醒了投资人,欧债危机如何打击企业成长,欧元区国家实施严厉的撙节举措放慢了区内支出.

爱立信股价暴跌14.1%,成交量较其日均值高出接近四倍,是跌幅最大的个股,此前该公司公布第四季获利腰斩,因全球经济放缓打击新设备需求,该公司并预估电信网络营运商未来数月仍对支出保持审慎.[ID:nCT0430522]

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%,报1,039.64点.

英国富时100指数.FTSE收跌0.5%,报5,723.00点;德国股市DAX指数.GDAXI收升0.04%,报6,421.85点;法国CAC-40指数.FCHI收跌0.31%,报3,312.48点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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