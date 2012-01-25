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货币新闻 | 2012年 1月 26日 星期四 03:29 BJT

〔表格〕美联储调降2012年GDP成长预估,失业率预估和核心通胀预估

路透1月25日电---以下为美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的2012-2014年及长期美国经济预估.美国联邦公开市场委员会(FOMC)在1月24-25日政策会议结束後发布这一预期.

决策者预计首次上调联邦基金利率的适合时间:

(决策者人数)

2012 3

2013 3

2014 5

2015 4

2016 2

(除失业率外,所有数据均为第四季较上年同期变动,单位均为%)

2012 2013 2014 长期预估

实质国内生产总值(GDP) 2.2-2.7 2.8-3.2 3.3-4.0 2.3-2.6

失业率 8.2-8.5 7.4-8.1 6.7-7.6 5.2-6.0

个人消费支出(PCE)物价指数

1.4-1.8 1.4-2.0 1.6-2.0 2.0

核心PCE指数 1.5-1.8 1.5-2.0 1.6-2.0 --

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