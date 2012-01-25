〔表格〕美联储调降2012年GDP成长预估,失业率预估和核心通胀预估

标题新闻：伊拉克南部2月上半月原油日均出口量为324万桶，低于1月的328万和12月的351万－消息
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路透1月25日电---以下为美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的2012-2014年及长期美国经济预估.美国联邦公开市场委员会(FOMC)在1月24-25日政策会议结束後发布这一预期.
决策者预计首次上调联邦基金利率的适合时间:
(决策者人数)
2012 3
2013 3
2014 5
2015 4
2016 2
(除失业率外,所有数据均为第四季较上年同期变动,单位均为%)
2012 2013 2014 长期预估
实质国内生产总值(GDP) 2.2-2.7 2.8-3.2 3.3-4.0 2.3-2.6
失业率 8.2-8.5 7.4-8.1 6.7-7.6 5.2-6.0
个人消费支出(PCE)物价指数
1.4-1.8 1.4-2.0 1.6-2.0 2.0
核心PCE指数 1.5-1.8 1.5-2.0 1.6-2.0 --
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欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。