〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因阿根廷降雨

标题新闻：ESM总裁称希腊必须下定决心落实同国际金主达成的改革协议，以重获民间投资者的信任
欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月25日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收跌,因阿根廷降了及时雨,改善大豆作物前景.
豆粕收低,豆油涨跌互见,近月3月豆油走坚.
周二阿根廷北部降雨,这提振作物前景,且巴西南部有少量骤雨."这确实改善情况,但不是明显改善,"MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney说.
CBOT-3月大豆合约Sc1收跌6-1/2美分,报每蒲式耳12.13-1/2美元.
CBOT-3月豆油合约BOc1收升0.04美分,报每磅51.39美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1跌2.4美元,报每短吨321.1美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
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