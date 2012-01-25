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市场报道 | 2012年 1月 26日 星期四 03:54 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因阿根廷降雨

路透1月25日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收跌,因阿根廷降了及时雨,改善大豆作物前景.

豆粕收低,豆油涨跌互见,近月3月豆油走坚.

周二阿根廷北部降雨,这提振作物前景,且巴西南部有少量骤雨."这确实改善情况,但不是明显改善,"MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney说.

CBOT-3月大豆合约Sc1收跌6-1/2美分,报每蒲式耳12.13-1/2美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1收升0.04美分,报每磅51.39美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1跌2.4美元,报每短吨321.1美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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