〔欧元债市〕德债上涨,因希腊的不确定性及美联储公布政策决议

路透伦敦1月25日电---德债期货周三上涨,因重要的希腊债券交换磋商的结果悬而未决,且美联储表示至少在2014年底之前不会升息,远晚于投资者的预期.[ID:nCN1353168]

德债期货FGBLc1在盘後扩大升幅,触及日内高位138.38,日内上涨超过100个跳动点,和美国公债升势一致.

"美联储政策声明的措辞较12月更温和,"Newedge Strategy市场分析师Annalisa Piazza说.

美联储公布政策决议之前,德债期货已上升,结算价报137.82,结束四天跌势.10年期意大利公债承压,因风险意愿减弱,在欧洲市场收盘前後,其收益率(殖利率)上升6.3个基点,至6.24%.

希腊和其民间债权人仍在为达成希腊债务重组协议以使希腊取得第二轮救助资金而苦苦挣扎.

这导致各方,主要是国际货币基金组织(IMF)呼吁公共部门考虑分担损失,使希腊债务水平返回可持续的轨道.

这可能包括欧洲央行料自2010年5月起累计买入的估计约400亿欧元希腊公债,这是央行为降低主权国家融资压力而采取的临时性举措.

在存在不确性的背景下,尽管德国30年期公债标售的得标利率创纪录低位,但仍得到强劲需求.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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