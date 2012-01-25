〔金属期市〕期铜跳升至四个月高位,此前美联储公布货币政策声明

* 期铜升至四个月高位,此前美联储公布货币政策声明

* 期铜逼近其200天移动均线

* 铜库存降至2009年9月来最低水准

路透纽约/伦敦1月25日电---期铜周三攀升至四个月高位,延续其2012年升势,此前美国联邦储备理事会(美联储)宣布至少在2014年底之前将保持低利率.

美联储周三表示,至少在2014年底之前不会升息,以支持迟滞的经济复苏,远晚于投资者的预期.美联储保持联邦基金利率在0-0.25%不变.[ID:nCN1353168]该消息大力推升诸如金属,欧元和全球股市等风险资产,以上所有市场均扳回稍早跌幅,转为走强.

"市场人士喜欢低利率,他们得到期待的结果,"Kingsview Financial交易部主管Matthew Zeman说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3在收盘後触及8,475美元高位,此为9月19日来新高.收盘时没有成交,买方出价为8,384美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2收升2.20美分,报每磅3.8295美元.盘後扩大升幅,触及四个月高位3.8505美元.

尽管部分亚洲市场人士因本周农历新年放假,但成交量仍然畅旺.上海期货交易所和其他中国金融市场将在周一恢复交易.根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量接近59,000口,较30天均值高出约三分一.

全美不动产协会(NAR)周三公布,美国12月成屋待完成销售指数较上月下跌3.5%,至96.6,预估为下跌1.0%.[ID:nCN1353088]该报告没有改变美国楼市出现初步复苏的认知.

最新数据显示,LME铜库存减少2,500吨,至339,750吨,此为2009年9月来最低水平.

交易商说,如果期铜升至200天移动均线上方,可能引发新一轮技术买盘,但中国放假,期铜任何升势将可能是短暂的.

以下为1933GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 384.20 3.45 +0.91 343.60 11.82

LME期铝 2252.00 13.00 +0.58 2020.00 11.49

LME期铜 8384.00 24.00 +0.29 7600.00 10.32

LME期铅 2282.00 32.00 +1.42 2035.00 12.14

LME期镍 20925.00 325.00 +1.58 18710.00 11.84

LME期锡 22400.00 210.00 +0.95 19200.00 16.67

LME期锌 2175.00 50.00 +2.35 1845.00 17.89

上海期铝 16395.00 30.00 +0.18 15845.00 3.47

上海期铜 60720.00 160.00 +0.26 55360.00 9.68

上海期锌 15855.00 195.00 +1.25 14795.00 7.16

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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