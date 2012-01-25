〔金属期市〕期铜跳升至四个月高位,此前美联储公布货币政策声明

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，因产量料将增加
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
* 期铜升至四个月高位,此前美联储公布货币政策声明
* 期铜逼近其200天移动均线
* 铜库存降至2009年9月来最低水准
路透纽约/伦敦1月25日电---期铜周三攀升至四个月高位,延续其2012年升势,此前美国联邦储备理事会(美联储)宣布至少在2014年底之前将保持低利率.
美联储周三表示,至少在2014年底之前不会升息,以支持迟滞的经济复苏,远晚于投资者的预期.美联储保持联邦基金利率在0-0.25%不变.[ID:nCN1353168]该消息大力推升诸如金属,欧元和全球股市等风险资产,以上所有市场均扳回稍早跌幅,转为走强.
"市场人士喜欢低利率,他们得到期待的结果,"Kingsview Financial交易部主管Matthew Zeman说.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3在收盘後触及8,475美元高位,此为9月19日来新高.收盘时没有成交,买方出价为8,384美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2收升2.20美分,报每磅3.8295美元.盘後扩大升幅,触及四个月高位3.8505美元.
尽管部分亚洲市场人士因本周农历新年放假,但成交量仍然畅旺.上海期货交易所和其他中国金融市场将在周一恢复交易.根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量接近59,000口,较30天均值高出约三分一.
全美不动产协会(NAR)周三公布,美国12月成屋待完成销售指数较上月下跌3.5%,至96.6,预估为下跌1.0%.[ID:nCN1353088]该报告没有改变美国楼市出现初步复苏的认知.
最新数据显示,LME铜库存减少2,500吨,至339,750吨,此为2009年9月来最低水平.
交易商说,如果期铜升至200天移动均线上方,可能引发新一轮技术买盘,但中国放假,期铜任何升势将可能是短暂的.
以下为1933GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 384.20 3.45 +0.91 343.60 11.82
LME期铝 2252.00 13.00 +0.58 2020.00 11.49
LME期铜 8384.00 24.00 +0.29 7600.00 10.32
LME期铅 2282.00 32.00 +1.42 2035.00 12.14
LME期镍 20925.00 325.00 +1.58 18710.00 11.84
LME期锡 22400.00 210.00 +0.95 19200.00 16.67
LME期锌 2175.00 50.00 +2.35 1845.00 17.89
上海期铝 16395.00 30.00 +0.18 15845.00 3.47
上海期铜 60720.00 160.00 +0.26 55360.00 9.68
上海期锌 15855.00 195.00 +1.25 14795.00 7.16
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
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