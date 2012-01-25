〔全球金市〕金价跳升2.5%,在美联储利率声明发布後升穿1,700美元

* 金价表现远胜股市和欧元

* 美联储将在2014年底之前保持利率在异常低位

* 令人失望的对美国经济成长的看法给金价提供的支撑超过其他资产

路透纽约/伦敦1月25日电---金价周三跳涨2.5%,升穿1,700美元,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)将其承诺的保持近零利率的时间延长至2014年底,远长于之前的预期.

金价涨势远胜股市和其他商品,因美联储确认美国经济复苏仍然迟滞的观点.

银价也跟随黄金上扬近4%,而美国标普500指数和欧元升幅不到1%.

美联储对通胀前景的预期更为乐观,暗示目前价格上涨的步幅与决策者的目标一致.这也提振金价.

2003GMT,现货金XAU=攀升2.5%,报每盎司1,706.80美元,之前触及日高1,707.80美元,为12月12日以来最高.

美国2月黄金期货GCG2结算价跳升35.60美元,报每盎司1,700.10美元.

成交活跃,成交量逼近300,000口,较30日均值接近翻番,且可能成为9月以来最高单日成交量.

其他贵金属市场,现货银XAG=日内跳升3.8%,报每盎司33.23美元.现货铂金(白金)XPT=劲扬2.1%,报1,577美元,现货钯金XPD=上扬2.1%,报691.50美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 2月黄金期货 1700.10 35.60 2.1 1649.20 1708.60 216,576

COMEX 3月白银期货 33.121 1.146 3.6 31.525 33.355 47,148

COMEX 4月铂金期货 1579.60 27.20 1.8 1543.00 1585.00 7,223

COMEX 3月钯金期货 693.35 12.80 1.9 671.00 696.00 4,290

现货金 XAU= 1706.80 41.20 2.5 1649.60 1707.80

现货银 XAG= 33.230 1.220 3.8 31.590 33.340

现货铂金 XPT= 1577.00 32.26 2.1 1543.00 1577.74

现货钯金 XPD= 691.50 14.50 2.1 672.83 693.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

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