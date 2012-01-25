〔美国债市〕公债价格上涨,此前美联储承诺在2014年底之前保持低利率

* 现在美联储承诺至少在2014年底前保持近零利率

* 美联储首次设定2%的通胀目标

* 美联储主席贝南克为推出进一步经济刺激举措开启大门

* 五年期公债标售获强劲需求

路透纽约1月25日电---美国公债价格周三上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储)承诺至少在2014年底之前保持近零利率,远晚於市场原先预期.

美联储也首次设定通胀目标.美联储预期今年至2014年底之前通胀都不会达到美联储的2%通胀目标,因失业率高企及楼市不振仍然令美联储决策者担忧.

"这消息令人兴奋,"OppenheimerFunds固定收益部董事Krishna Memani说,"美联储声明的措辞较任何人预期的温和得多."

美联储公布的升息时间较市场预期的迟,推动投资人对中期公债的买盘.财政部标售的350亿美元五年期公债得到强劲需求,原本已造成中期公债价格上升.

五年期公债US5YT=RR收益率(殖利率)触及0.763%,和去年9月创纪录的盘中低位0.762%只有咫尺之遥.

较长期公债跟随五年期公债升势,30年期公债价格短暂劲升两个大点.