〔美国债市〕公债价格上涨,此前美联储承诺在2014年底之前保持低利率

欧元区金融：欧洲央行准备调整其公债借出机制，因抵押品供应枯竭
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
* 现在美联储承诺至少在2014年底前保持近零利率
* 美联储首次设定2%的通胀目标
* 美联储主席贝南克为推出进一步经济刺激举措开启大门
* 五年期公债标售获强劲需求
路透纽约1月25日电---美国公债价格周三上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储)承诺至少在2014年底之前保持近零利率,远晚於市场原先预期.
美联储也首次设定通胀目标.美联储预期今年至2014年底之前通胀都不会达到美联储的2%通胀目标,因失业率高企及楼市不振仍然令美联储决策者担忧.
"这消息令人兴奋,"OppenheimerFunds固定收益部董事Krishna Memani说,"美联储声明的措辞较任何人预期的温和得多."
美联储公布的升息时间较市场预期的迟,推动投资人对中期公债的买盘.财政部标售的350亿美元五年期公债得到强劲需求,原本已造成中期公债价格上升.
五年期公债US5YT=RR收益率(殖利率)触及0.763%,和去年9月创纪录的盘中低位0.762%只有咫尺之遥.
较长期公债跟随五年期公债升势,30年期公债价格短暂劲升两个大点.
公债价格从其最初的高位回落,因获利了结出现,且一些投资人撤出在较长期公债的资金,且把资金放在股票和其他较高风险资产.
路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透柏林2月16日 - 一名亲近德国总理梅克尔的欧洲议会议员周四表示，关于希腊的纾困计画，国际货币基金组织(IMF)是否参与已无关紧要，打破了柏林当局原先的说法；德国先前表示，若IMF撤出希腊纾困，则将中止计画。