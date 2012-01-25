〔纽约汇市〕美元兑欧元下跌,因美联储延长低利率政策时间以刺激经济

* 美联储提振市场风险胃纳,设定通胀目标

* 日圆兑美元跌至11月初迄今最低

* 日本录得1980年迄今首次贸易逆差,投机客削减日圆多仓

* 新西兰元兑美元触及近三个月高位

路透纽约1月25日电---美元兑欧元周三跌至五周低点,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)承诺保持低利率的时间远长于预估,显示联储准备好进一步刺激经济.

尽管美元仍维持着避险货币魅力,尤其是在欧洲债务危机持续发酵的局面下,不过美元吸引力受到利率差异的限制,特别是兑较高收益的货币.

美联储主席贝南克周三表示,如果经济进一步恶化,美联储可能考虑透过公债购买行使下一步货币宽松政策.美联储自2008年12月以来,维持利率在近零水准.

"贝南克有关资产购买的言论意味着,QE3(第三轮量化宽松)仍具有可能性,这推助了欧元涨势."Forex.com首席外汇分析师Brian Dolan称.