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货币新闻 | 2012年 1月 26日 星期四 23:13 BJT

〔表格〕美国12月新屋销售较上月下跌2.2%,年率为30.7万户

路透1月26日电---美国商务部周四公布,12月新屋销售年率为30.7万户(预估为32万户),11月修正後为31.4万户(前值为31.5万户).

美国12月新屋销售较上月下跌2.2%,11月增长2.3%(前值为增长1.6%).

美国2011年新屋销售下跌6.2%,至30.2万户,2010年为32.3万户.

美国12月新屋销售自2011年8月来首次出现按月下跌,为2011年7月来最大跌幅.

经季节因素调整後的12月新屋销售数据如下(单位为千户):

变动率% 12月 11月 11月前值 10月 10月前值 2010年12月

总户数 -2.2 307 314 315 307 310 331 (完)

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--编译 于春红;审校 母红

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