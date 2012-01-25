《综述》贝南克称经济仍难言乐观,美联储正在考虑进一步刺激举措

* 贝南克为进一步出台刺激举措留下可能

* 美联储表示利率到2014年末之前都不大可能调升

* 预估值之间差距较大

* 拉克尔持不同意见

路透华盛顿1月25日电---美国联邦储备理事会(贝南克)主席周三表示,联储已做好出台进一步经济刺激举措的准备,之前联储宣布至少在2014年末之前不会升息.[ID:nCN1353168]

美联储亦采取历史性举措,采用明确的通胀目标,不过贝南克极力强调,若失业率过高,联储官员将在控制价格方面保持灵活性.

美联储所设定的2014年底首次升息的时点,远远晚于投资者原先的预期,也比联储去年曾经暗示的要推迟18个月.该声明公布後美国公债上扬.

在美联储结束为期两天的政策会议後,贝南克在记者会上对近期美国经济出现的改善出言谨慎,给联储进一步购买债券留下可能.

"我认为目前我们还不能宣称,经济已经进入了一个新的,更为强劲的阶段,"贝南克称,"如果通胀继续低於目标而失业率的下降依然非常,非常缓慢,那麽...按照我们的章程,我们应该考虑如何采取进一步措施."

为应对数十年来最深重的经济衰退,美联储在2008年12月将隔夜联邦基金利率目标调降至近零水准,并通过两次债券购买行动,使自己的资产负债表规模膨胀两倍以上,达到约2.9万亿美元.

外界相信美联储的这一政策的确避免了经济出现更为惨烈的下滑,但要想让失业率回落至经济繁荣时期那样的正常水平,这些举措还不够.许多观察人士预期,联储可能出台新一轮购债举措,主要针对的是抵押债券.

**预估范围较大**

美联储官员均认为,2%的通胀率目标与联储所承担的维持物价稳定任务相契合.按照他们所乐于采用的通胀指标来衡量,核心通胀率目前处在1.7%左右.