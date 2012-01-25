版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 26日 星期四 07:02 BJT

全球外汇市场1月26日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月26日(四)

0700 - 德国2月GfK消费者信心指数

0745 - 法国1月消费者信心指数

0815 - 瑞典央行总裁英韦斯参加在南非开普敦举行的一个会议

0900 - 意大利1月消费者信心指数

1000 - 意大利12月薪资涨幅

1100 - 英国工业联盟(CBI)1月零售销售差值

1130 - 德国总理梅克尔在柏林会晤西班牙首相拉霍伊

-- - 葡萄牙央行公布银行贷款调查

-- - 瑞士达沃斯2012年世界经济论坛年会进入第二天(至1月29日).

1330 - 美国1月21日当周初请失业金人数

1330 - 美国12月耐久财(耐用品)订单

1330 - 美国12月芝加哥联邦储备银行全国活动指数

1500 - 美国12月新屋销售年率

1500 - 美国12月领先指标

1600 - 美国1月堪萨斯联邦储备银行制造业指数

2130 -美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐