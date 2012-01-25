全球外汇市场1月26日主要消息

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，因产量料将增加
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
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1月26日(四)
0700 - 德国2月GfK消费者信心指数
0745 - 法国1月消费者信心指数
0815 - 瑞典央行总裁英韦斯参加在南非开普敦举行的一个会议
0900 - 意大利1月消费者信心指数
1000 - 意大利12月薪资涨幅
1100 - 英国工业联盟(CBI)1月零售销售差值
1130 - 德国总理梅克尔在柏林会晤西班牙首相拉霍伊
-- - 葡萄牙央行公布银行贷款调查
-- - 瑞士达沃斯2012年世界经济论坛年会进入第二天(至1月29日).
1330 - 美国1月21日当周初请失业金人数
1330 - 美国12月耐久财(耐用品)订单
1330 - 美国12月芝加哥联邦储备银行全国活动指数
1500 - 美国12月新屋销售年率
1500 - 美国12月领先指标
1600 - 美国1月堪萨斯联邦储备银行制造业指数
2130 -美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。