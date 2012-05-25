〔中国贸易〕5月上旬进出口同比增速均回升至近30%水平--商务部副部长

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透北京5月25日电---中国商务部副部长李金早周五表示,中国5月上旬的外贸情况已出现转好迹象,进、出口同比增速均自4月的个位数回到近30%的水平,使今年贸易目标的实现更加具有信心.
他在出席第二届中国-亚欧博览会筹备情况新闻发布会上透露,据海关统计,5月上旬中国进出口总值达到1,097.7亿美元,同比增长27.6%.其中出口增长27.3%,进口增长28%,而且贸易顺差也有所扩大.
"(但)从今年总体上来看,由于国际形势难以很快、很明显地大幅度改善,所以我们面临的外贸环境仍然比较严峻,完成全年的任务仍然很繁重."他表示.
中国4月出口同比增速降至4.9%,进口增速亦大幅降至0.3%,远逊于市场预期;进口尤其疲弱致贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.出口弱,进口更弱的贸易数据,加深了对市场二季度经济企稳预期的质疑.[ID:nSB1537454]
对于4月疲弱的外贸数据,李金早表示,这样一种格局是在整个世界经济下行的大背景下出现的,比如世界主要经济体的需求下降,投资经贸环境改善的困难增加等等.
"我们还有一个生产要素的成本在提升,我们技术含量高、附加值高的产品所占比重还有待于提高等等,这都是我们所面临的一些现实问题."他说.
商务部此前发布的中国对外贸易形势报告认为,二季度中国对外贸易增速将"低位趋稳",全年增速比去年有所回落,但将总体保持平稳发展.年初政府工作报告设定的2012年全年进出口总额增长目标为10%左右.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保