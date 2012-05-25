〔中国贸易〕5月上旬进出口同比增速均回升至近30%水平--商务部副部长

路透北京5月25日电---中国商务部副部长李金早周五表示,中国5月上旬的外贸情况已出现转好迹象,进、出口同比增速均自4月的个位数回到近30%的水平,使今年贸易目标的实现更加具有信心.

他在出席第二届中国-亚欧博览会筹备情况新闻发布会上透露,据海关统计,5月上旬中国进出口总值达到1,097.7亿美元,同比增长27.6%.其中出口增长27.3%,进口增长28%,而且贸易顺差也有所扩大.

"(但)从今年总体上来看,由于国际形势难以很快、很明显地大幅度改善,所以我们面临的外贸环境仍然比较严峻,完成全年的任务仍然很繁重."他表示.

中国4月出口同比增速降至4.9%,进口增速亦大幅降至0.3%,远逊于市场预期;进口尤其疲弱致贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.出口弱,进口更弱的贸易数据,加深了对市场二季度经济企稳预期的质疑.[ID:nSB1537454]

对于4月疲弱的外贸数据,李金早表示,这样一种格局是在整个世界经济下行的大背景下出现的,比如世界主要经济体的需求下降,投资经贸环境改善的困难增加等等.

"我们还有一个生产要素的成本在提升,我们技术含量高、附加值高的产品所占比重还有待于提高等等,这都是我们所面临的一些现实问题."他说.