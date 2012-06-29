〔中国金融〕预计三季度月均新增贷款6,500亿元,全年8.2万亿--中行报告

路透北京6月29日电---中国银行国际金融研究所全球经济金融研究课题组预计,中国三季度月均新增贷款在6,500亿元左右,全年新增贷款在8.2万亿元左右,社会融资总量保持14.5万亿元人民币左右.

中国银行最新发布的研究报告并称,基于经济超预期减速、通胀水平可控的原因,预计近期宏观政策将加快放松步伐,从此前的"稳中趋紧"向"稳中趋松"转变,但出台类似"四万亿"的刺激政策概率很小.

随着上半年出台的一系列政策,未来信贷需求将有所增强.1-5月金融机构新增人民币贷款为3.9万亿元,同比增长11%左右,低于市场预期;贷款余额月同比增速稳定在15%的水平.

报告并称,未来一段时期降准是趋势性的,预计下半年还会有1-2次的降准.而本次降息是本轮降息周期的开始.从未来发展看,再次降息的可能还是很大.

三季度,随着宏观调控政策效果的日益显现、大型建设项目开工上马、保障房建设的推进以及节能型家电补贴政策的实施等,中国经济将走出二季度的"谷底",投资、消费和出口"三驾马车"将在稳中有进的增长下推动经济显着回升.

"经济的短期反弹或许是政策刺激的结果,并不意味着经济已经走上自主性增长轨道.未来一段时间,中国经济或将面临需求不足常态化特征,经济增速将从前些年的两位数回落至8%左右."报告称.

报告预计,三季度中国经济将企稳回升,GDP增长8.2%左右,CPI继续回落,涨幅预计在2%左右.物价回落、通胀压力减轻,为货币政策预调微调创造了较大空间.(完)

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