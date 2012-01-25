〔东京汇市〕美元在亚洲盘初持稳,欧元回落

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，因产量料将增加
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
2247GMT--美元兑日圆JPY=周四在亚洲盘初持稳在77.76日圆,隔夜曾升至两个月高点78.28,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示,若美国经济需要,美联储可能采取进一步的刺激措施.美联储并承诺,至少在2014年底之前不会升息,远晚于投资者的预期.
美元/日圆阻力位在78.30,该货币对200日移动均线切入位目前在78.33.欧元兑日圆EURJPY=R报101.86日圆,亚洲盘初一度升至101.97.
欧元兑美元EUR=跌至1.3099美元,隔夜曾升至五周高点1.3120,美元指数.DXY报79.507.
澳元和新西兰元均自隔夜触及的10月31日来高点回落,澳元兑美元AUD=D4自1.0619美元下跌至1.0592美元.(完)
--编译 张荻; 审校 郑茵
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指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
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路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。