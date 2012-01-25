〔东京汇市〕美元在亚洲盘初持稳,欧元回落

2247GMT--美元兑日圆JPY=周四在亚洲盘初持稳在77.76日圆,隔夜曾升至两个月高点78.28,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示,若美国经济需要,美联储可能采取进一步的刺激措施.美联储并承诺,至少在2014年底之前不会升息,远晚于投资者的预期.