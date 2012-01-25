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亚洲 | 2012年 1月 26日 星期四 07:26 BJT

〔全球经济〕若制裁伊朗造成原油出口停止,油价可能最高上涨30%--IMF

路透华盛顿1月25日电---国际货币基金组织(IMF)周三警告称,如果美国和欧盟制裁造成伊朗停止原油出口,全球原油价格可能上涨高达30%.

IMF在对伊朗原油供给可能中断的首次公开评论中表示,如果伊朗停止原油出口,并且得不到其他方面的弥补,油价可能会跳涨20-30%,或约每桶20至30美元.

IMF称,多数国家原油库存低於平均水平,伊朗停止出口造成的价格影响可能加剧.去年大部分时间原油市场紧俏,造成了多国原油库存低於平均水准.(完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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