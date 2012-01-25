〔全球经济〕若制裁伊朗造成原油出口停止,油价可能最高上涨30%--IMF

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，因产量料将增加
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
路透华盛顿1月25日电---国际货币基金组织(IMF)周三警告称,如果美国和欧盟制裁造成伊朗停止原油出口,全球原油价格可能上涨高达30%.
IMF在对伊朗原油供给可能中断的首次公开评论中表示,如果伊朗停止原油出口,并且得不到其他方面的弥补,油价可能会跳涨20-30%,或约每桶20至30美元.
IMF称,多数国家原油库存低於平均水平,伊朗停止出口造成的价格影响可能加剧.去年大部分时间原油市场紧俏,造成了多国原油库存低於平均水准.(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。