版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 26日 星期四 09:14 BJT

****主要国家经济指标预测--1月26日****

路透1月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------------------------------------------------

1月26日(四)

0700 德国GfK消费者信心指数 2月 5.6 5.6

0745 法国消费者信心指数 1月 80 80

0900 意大利消费者信心指数 1月 92.0 91.6

0900 意大利薪资(较上月) 12月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.5%

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值　　　　　　1月 -6 9

1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 12月 -- 负0.37

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月21日当周 37.0 35.2

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.9

续请失业金人数(万人) 1月14日当周 350 343.2

1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 +2.0% +3.7%

扣除运输的耐久财订单 +0.7% +0.3%

扣除国防的耐久财订单 -- +3.7%

扣除飞机的非国防资本财订单 +1.0% -1.2%

1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 32 31.5

1500 美国领先指标 12月 +0.7% +0.5%

1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 1月 -- --

2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 85

2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 99

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 12月 逆差1.0 逆差3.08

2011年 顺差6.7 顺差5.6

进口(亿新西兰元) 12月 41.8 42.2

出口(亿新西兰元) 40.4 39.1

2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 12月 -- -0.5%

核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.2%

东京地区整体CPI(较上年同期) 1月 -- -0.4%

核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.3%

2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 2.3% -2.3%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

1月25日(三)

0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 持平 +0.2%

(较上年同期) +3.1% +3.3%

澳洲央行CPI加权中值(较上季) 第四季终值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.4%

澳洲央行CPI截尾均值(较上季) 第四季终值 +0.6% +0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.4%

0900 德国Ifo企业景气判断指数 1月 108.3 107.5

现况指数 116.3 116.8

预期指数 100.9 98.9

0900 意大利零售销售(较前月) 11月 -0.3% --

(较上年同期) -1.8% --

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -0.2% -0.1%

(较上年同期) +0.8% +0.8%

0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 1月 0-9-0 --

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 负16 负20

1200 美国抵押贷款指数 1月20日当周 -5.0% --

再融资指数 -5.2% --

1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 12月 -3.5% -1.0%

1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 11月 +1.0% --

1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 不变 不变

2000 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.4% +0.8%

(较上年同期) +3.4% +3.8%

--整理 洪曦;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐