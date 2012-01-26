主要国家经济指标预测--1月26日****

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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路透1月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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1月26日(四)
0700 德国GfK消费者信心指数 2月 5.6 5.6
0745 法国消费者信心指数 1月 80 80
0900 意大利消费者信心指数 1月 92.0 91.6
0900 意大利薪资(较上月) 12月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.5%
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 -6 9
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 12月 -- 负0.37
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月21日当周 37.0 35.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.9
续请失业金人数(万人) 1月14日当周 350 343.2
1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 +2.0% +3.7%
扣除运输的耐久财订单 +0.7% +0.3%
扣除国防的耐久财订单 -- +3.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.0% -1.2%
1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 32 31.5
1500 美国领先指标 12月 +0.7% +0.5%
1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 1月 -- --
2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 85
2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 99
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 12月 逆差1.0 逆差3.08
2011年 顺差6.7 顺差5.6
进口(亿新西兰元) 12月 41.8 42.2
出口(亿新西兰元) 40.4 39.1
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 12月 -- -0.5%
核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.2%
东京地区整体CPI(较上年同期) 1月 -- -0.4%
核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.3%
2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 2.3% -2.3%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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1月25日(三)
0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 持平 +0.2%
(较上年同期) +3.1% +3.3%
澳洲央行CPI加权中值(较上季) 第四季终值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
澳洲央行CPI截尾均值(较上季) 第四季终值 +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
0900 德国Ifo企业景气判断指数 1月 108.3 107.5
现况指数 116.3 116.8
预期指数 100.9 98.9
0900 意大利零售销售(较前月) 11月 -0.3% --
(较上年同期) -1.8% --
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -0.2% -0.1%
(较上年同期) +0.8% +0.8%
0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 1月 0-9-0 --
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 负16 负20
1200 美国抵押贷款指数 1月20日当周 -5.0% --
再融资指数 -5.2% --
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 12月 -3.5% -1.0%
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 11月 +1.0% --
1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 不变 不变
2000 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.4% +0.8%
(较上年同期) +3.4% +3.8%
--整理 洪曦;审校 王洋
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