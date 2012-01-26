〔货币市场〕美联储声明预示未来三年利率将保持在低位

路透纽约1月25日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺在2014年底前维持利率在近零水平,以及欧元区银行业者对欧洲央行(ECB)三年期贷款的需求预计强劲,预示未来利率将长期保持在低位.

美联储周三公布,至少在2014年末之前不会升息,远远晚于投资者原先的预期,因其尽力促进美国经济复苏.

"美联储目前承诺在大约三年内维持低利率,欧洲央行正贷出三年期的低成本资金,日本央行全力推出刺激措施,英国央行暗示将采取更多量化宽松措施,"Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp称,该基金管理资产达2,400亿美元.

"在面临巨额债务的情况下,各主要央行的行动表明,需要应对成长不足的风险,"他指出.

美联储仍没有就扩大债券购买规模作出承诺,但承认美国经济面临重大下滑风险,称其将维持"高度宽松的"货币政策立场.

欧洲央行发放三年期贷款安抚了投资者的不安情绪,使西班牙和意大利等国能够以较低成本发行债券.西班牙周二发售三个月和六个月期公债,收益率分别创去年2月和6月以来最低.

欧元区银行业周三借入的三个月欧洲央行资金降至200亿欧元,低於10月份的450亿欧元.他们周二借入1,300亿欧元一周期资金.

欧元流动性状况改善惠及美元融资市场.

三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周三跌至0.55660%,低於上日的0.55910%,从今年初触及的约30个月高位逐步回落.

衡量美元融资紧张状况的指标--三月期欧元/美元交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP周三缩窄至80基点以内,为2011年8月以来首次.该指标通常在欧元区银行业者较容易获得美元融资的时候缩窄.

摩根士丹利外汇策略主管Ian Stannard预计,因流动性改善协助缓解货币市场资金紧张,该基差互换会进一步缩窄至60基点.他曾在去年末预测基差互换从三年最宽水平167基点缩窄至80基点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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