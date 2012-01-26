〔货币市场〕美联储声明预示未来三年利率将保持在低位

标题新闻：加拿大12月预算赤字13.3亿加元，财年九个月赤字139.9亿加元，上财年同期盈余32亿
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路透纽约1月25日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺在2014年底前维持利率在近零水平,以及欧元区银行业者对欧洲央行(ECB)三年期贷款的需求预计强劲,预示未来利率将长期保持在低位.
美联储周三公布,至少在2014年末之前不会升息,远远晚于投资者原先的预期,因其尽力促进美国经济复苏.
"美联储目前承诺在大约三年内维持低利率,欧洲央行正贷出三年期的低成本资金,日本央行全力推出刺激措施,英国央行暗示将采取更多量化宽松措施,"Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp称,该基金管理资产达2,400亿美元.
"在面临巨额债务的情况下,各主要央行的行动表明,需要应对成长不足的风险,"他指出.
美联储仍没有就扩大债券购买规模作出承诺,但承认美国经济面临重大下滑风险,称其将维持"高度宽松的"货币政策立场.
欧洲央行发放三年期贷款安抚了投资者的不安情绪,使西班牙和意大利等国能够以较低成本发行债券.西班牙周二发售三个月和六个月期公债,收益率分别创去年2月和6月以来最低.
欧元区银行业周三借入的三个月欧洲央行资金降至200亿欧元,低於10月份的450亿欧元.他们周二借入1,300亿欧元一周期资金.
欧元流动性状况改善惠及美元融资市场.
三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周三跌至0.55660%,低於上日的0.55910%,从今年初触及的约30个月高位逐步回落.
衡量美元融资紧张状况的指标--三月期欧元/美元交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP周三缩窄至80基点以内,为2011年8月以来首次.该指标通常在欧元区银行业者较容易获得美元融资的时候缩窄.
摩根士丹利外汇策略主管Ian Stannard预计,因流动性改善协助缓解货币市场资金紧张,该基差互换会进一步缩窄至60基点.他曾在去年末预测基差互换从三年最宽水平167基点缩窄至80基点.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透约翰内斯堡2月24日 - 南非兰特周四下跌，因商品市场普遍遭抛售。 1500 GMT，兰特兑美元下跌0.5%，报12.9475，兰特既被看做是新兴市场货币，也被看做是商品货币。 中国铁矿石期货一度急跌近5%，从主要金属消费国中国的基建支出将提振钢铁需求预期带动的近期涨幅中快速回落。 油价周五下跌1%，此前美国库存连续第七周增加。 铜价周五收复了昨日的部分跌幅，但本周仍将录得连续第二周周线下跌，受需求前景忧虑拖累。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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