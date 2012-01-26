《美债周四展望》美联储暗示推迟加息时点,有助於提振公债价格

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 现在美联储承诺至少在2014年底前保持近零利率

* 美联储首次设定2%的通胀目标

* 美联储主席贝南克为推出进一步经济刺激举措开启大门

* 五年期公债标售获强劲需求

路透纽约1月25日电---美国公债价格周三上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储)承诺至少在2014年底之前保持近零利率,远晚於市场原先预期.

美联储也首次设定通胀目标.美联储预期今年至2014年底之前通胀都不会达到美联储的2%通胀目标,因失业率高企及楼市不振仍然令美联储决策者担忧.

"这消息令人兴奋,"OppenheimerFunds固定收益部董事Krishna Memani说,"美联储声明的措辞较任何人预期的温和得多."

美联储公布的升息时间较市场预期的迟,推动投资人对中期公债的买盘.财政部标售的350亿美元五年期公债得到强劲需求,原本已造成中期公债价格上升.

五年期公债US5YT=RR收益率(殖利率)触及0.763%,和去年9月创纪录的盘中低位0.762%只有咫尺之遥.

较长期公债跟随五年期公债升势,30年期公债价格短暂劲升两个大点.

公债价格从其最初的高位回落,因获利了结出现,且一些投资人撤出在较长期公债的资金,且把资金放在股票和其他较高风险资产.

旧金山iShares全球首席投资策略师Russ Koesterich指出,尽管低利率和低通胀支撑债券价值,但这鼓舞投资者增加对高回报率资产的押注.

"结果是人们将理性地出脱风险资产,"他说,"在疲弱的大环境下,出现了转向较高风险资产的举动,将损及较长期公债."

指标10年期美国公债US10YT=RR价格一度上涨逾1个大点,收升22/32,收益率收报1.99%,几乎与美联储的通胀目标持平,日内下挫超过7个基点.

美联储旨在刺激美国经济的最新举措令交易商感到意外,因近期出炉的美国经济数据普遍好於预期,即便欧债问题依然肆虐.

一些投资者认为,美联储此举表明其仍对近期美国经济回升态势的可持续性缺乏信心,其观点是美国经济状况依然脆弱.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在1月24-25日会议後发表声明称,"FOMC预料未来几个季度美国经济将温和增长,因此预期失业率将只会缓慢下降至FOMC认为与其双重使命相符的水平."

美联储主席贝南克在新闻发布会上表示,若美国经济需要,美联储可能采取进一步的刺激措施.[ID:nCN1353270].

--编译 王洋;审校 张涛

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