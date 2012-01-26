《美债周四展望》美联储暗示推迟加息时点,有助於提振公债价格

标题新闻：加拿大12月预算赤字13.3亿加元，财年九个月赤字139.9亿加元，上财年同期盈余32亿
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(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 现在美联储承诺至少在2014年底前保持近零利率
* 美联储首次设定2%的通胀目标
* 美联储主席贝南克为推出进一步经济刺激举措开启大门
* 五年期公债标售获强劲需求
路透纽约1月25日电---美国公债价格周三上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储)承诺至少在2014年底之前保持近零利率,远晚於市场原先预期.
美联储也首次设定通胀目标.美联储预期今年至2014年底之前通胀都不会达到美联储的2%通胀目标,因失业率高企及楼市不振仍然令美联储决策者担忧.
"这消息令人兴奋,"OppenheimerFunds固定收益部董事Krishna Memani说,"美联储声明的措辞较任何人预期的温和得多."
美联储公布的升息时间较市场预期的迟,推动投资人对中期公债的买盘.财政部标售的350亿美元五年期公债得到强劲需求,原本已造成中期公债价格上升.
五年期公债US5YT=RR收益率(殖利率)触及0.763%,和去年9月创纪录的盘中低位0.762%只有咫尺之遥.
较长期公债跟随五年期公债升势,30年期公债价格短暂劲升两个大点.
公债价格从其最初的高位回落,因获利了结出现,且一些投资人撤出在较长期公债的资金,且把资金放在股票和其他较高风险资产.
旧金山iShares全球首席投资策略师Russ Koesterich指出,尽管低利率和低通胀支撑债券价值,但这鼓舞投资者增加对高回报率资产的押注.
"结果是人们将理性地出脱风险资产,"他说,"在疲弱的大环境下,出现了转向较高风险资产的举动,将损及较长期公债."
指标10年期美国公债US10YT=RR价格一度上涨逾1个大点,收升22/32,收益率收报1.99%,几乎与美联储的通胀目标持平,日内下挫超过7个基点.
美联储旨在刺激美国经济的最新举措令交易商感到意外,因近期出炉的美国经济数据普遍好於预期,即便欧债问题依然肆虐.
一些投资者认为,美联储此举表明其仍对近期美国经济回升态势的可持续性缺乏信心,其观点是美国经济状况依然脆弱.
美国联邦公开市场委员会(FOMC)在1月24-25日会议後发表声明称,"FOMC预料未来几个季度美国经济将温和增长,因此预期失业率将只会缓慢下降至FOMC认为与其双重使命相符的水平."
美联储主席贝南克在新闻发布会上表示,若美国经济需要,美联储可能采取进一步的刺激措施.[ID:nCN1353270].
--编译 王洋;审校 张涛
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路透约翰内斯堡2月24日 - 南非兰特周四下跌，因商品市场普遍遭抛售。 1500 GMT，兰特兑美元下跌0.5%，报12.9475，兰特既被看做是新兴市场货币，也被看做是商品货币。 中国铁矿石期货一度急跌近5%，从主要金属消费国中国的基建支出将提振钢铁需求预期带动的近期涨幅中快速回落。 油价周五下跌1%，此前美国库存连续第七周增加。 铜价周五收复了昨日的部分跌幅，但本周仍将录得连续第二周周线下跌，受需求前景忧虑拖累。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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