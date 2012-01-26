澳新经济指标预测--1月26日-2月2日****

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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路透1月26日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月23日当周-----------------------------------
1月26日(四)
澳洲市场假期
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 12月 逆差1.0 逆差3.08
2011年 顺差6.7 顺差5.6
进口(亿新西兰元) 12月 41.8 42.2
出口(亿新西兰元) 40.4 39.1
1月27日(五)
无主要经济指标公布.
--------------------------------1月30日当周-----------------------------------
1月30日(一)
2145 新西兰建筑许可 12月 -- -6.4%
1月31日(二)
0030 澳洲企业现况指数 12月 -- 正1
企业信心指数 -- 正2
澳洲民间信贷 12月终值 -- +0.3%
房屋信贷 -- +0.5%
2月1日(三)
0030 澳洲房价指数 第四季终值 -- -1.2%
2月2日(四)
0030 澳洲建筑许可 12月终值 -- +8.4%
民间建筑许可 -- +4.8%
澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 -- 顺差13.80
进口(较上月) -- 持平
出口(较上月) -- 持平(完)
--编译 张荻;审校 郑茵
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路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。