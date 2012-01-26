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亚洲 | 2012年 1月 26日 星期四 08:24 BJT

****澳新经济指标预测--1月26日-2月2日****

路透1月26日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月23日当周-----------------------------------

1月26日(四)

澳洲市场假期

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 12月 逆差1.0 逆差3.08

2011年 顺差6.7 顺差5.6

进口(亿新西兰元) 12月 41.8 42.2

出口(亿新西兰元) 40.4 39.1

1月27日(五)

无主要经济指标公布.

--------------------------------1月30日当周-----------------------------------

1月30日(一)

2145 新西兰建筑许可 12月 -- -6.4%

1月31日(二)

0030 澳洲企业现况指数 12月 -- 正1

企业信心指数 -- 正2

澳洲民间信贷 12月终值 -- +0.3%

房屋信贷 -- +0.5%

2月1日(三)

0030 澳洲房价指数 第四季终值 -- -1.2%

2月2日(四)

0030 澳洲建筑许可 12月终值 -- +8.4%

民间建筑许可 -- +4.8%

澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 -- 顺差13.80

进口(较上月) -- 持平

出口(较上月) -- 持平(完)

--编译 张荻;审校 郑茵

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