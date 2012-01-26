〔日本数据〕12月企业服务价格指数较上年同期微升0.1%,较前月持平

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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路透东京1月26日电---日本央行周四公布,12月企业服务价格指数(CSPI)较上年同期上升0.1%,较前月持平.
以下为数据细目,单位为百分比(前值可能已修正):
整体CSPI 12月 11月 10月 12月指数
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较上年同期 +0.1 -0.1* +0.1 96.4
较前月 0.0 -0.1* +0.1 ---
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*表修正
参看相关细节,可点选日本央行网址(here).
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--编译 郑茵;审校 张涛
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