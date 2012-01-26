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亚洲 | 2012年 1月 26日 星期四 08:17 BJT

〔日本数据〕12月企业服务价格指数较上年同期微升0.1%,较前月持平

路透东京1月26日电---日本央行周四公布,12月企业服务价格指数(CSPI)较上年同期上升0.1%,较前月持平.

以下为数据细目,单位为百分比(前值可能已修正):

整体CSPI 12月 11月 10月 12月指数

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较上年同期 +0.1 -0.1* +0.1 96.4

较前月 0.0 -0.1* +0.1 ---

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*表修正

参看相关细节,可点选日本央行网址(here).

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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