《美股业绩焦点》三家制造商获利超预期,但有两家销售逊於华尔街预期

* 联合技术,德事隆和罗克韦尔自动化每股盈余超预期

* 联合技术和罗克韦尔自动化营收略低於分析师预估

* 德事隆股价一度大涨16%

路透1月25日电---美国三家大型制造商公布的季度获利胜预期,得益於成本削减抵销了略显黯淡的营业收入.这些公司仍维持本年度的财测,尽管中国经济成长趋缓.直至最近中国都是全球经济的一个亮点.

不过,联合技术(United Technologies)(UTX.N)和罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)(ROK.N)的营业收入均略低於华尔街分析师预估,表明其产品的需求趋於下滑.

德事隆(Textron Inc)(TXT.N)的业绩大大超越分析师预期,该公司预测2012年营业收入增长11%,受旗下Cessna商务喷气机和Bell直升机业务兴旺的驱动.

德事隆股价一度跳涨16%,至去年7月以来最高水准.

联合技术称,中国电梯订单增长放缓和北美空调设备需求降幅超过预期,导致该公司营收仅增长0.6%,至149.7亿美元,较汤森路透I/B/E/S分析师预估值低1亿美元.

与之类似,剔除汇率波动因素的罗克韦尔自动化在亚洲的营收表现平平,因中国紧缩信贷导致中资公司减少工厂管理系统开支.

罗克韦尔自动化总营收增长7.9%,至14.7亿美元,但低於分析师预估的15.1美元.欧洲业务是一个亮点,剔除汇率波动後的营收猛增13%.

作为全球最大的电梯和空调器制造商,联合技术重申了去年12月公布的2012年利润目标.该公司曾预计,不计入有史以来最大规模收购案--165亿美元收购飞机零部件制造商GoodrichGR.N,2012年利润增长6%-9%.

工厂自动化系统生产商--罗克韦尔重申,截至9月的当前会计年度利润预计增幅为5%-13%.

**德事隆减计高尔夫按揭资产**

德事隆第四季每股净亏损0.07美元,因列支多项费用,包括减计高尔夫按揭贷款组合导致每股损失0.41美元.

不计入诸多费用,德事隆录得每股盈余0.49美元,超越分析师预估的每股0.34美元;营业收入32.5亿美元,略高於预测值.

该公司初步设定2012年持续经营项目的利润目标为每股1.80-2.00美元,高於2011年的1.31美元.该公司称,今年营业收入料增11%左右,至125亿美元,得益於旗下Cessna和Bell业务增势强劲.(完)